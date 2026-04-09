Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня

Этим летом нижегородцы смогут добраться до черноморского побережья Грузии прямым рейсом. Об этом сообщается в социальных сетях Международного аэропорта Чкалов.
Прямые рейсы в Батуми возобновляются с 8 июня. Выполнять их будет авиакомпания Red Wings на российских самолетах SSJ 100.
Полёты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам в 13:35. Обратные вылеты запланированы на понедельники в 8:20. Время в пути составит 3 часа 30 минут.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновляются 25 мая.