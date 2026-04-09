Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня

Полёты будут осуществляться раз в неделю.

Источник: Нижегородская правда

Этим летом нижегородцы смогут добраться до черноморского побережья Грузии прямым рейсом. Об этом сообщается в социальных сетях Международного аэропорта Чкалов.

Прямые рейсы в Батуми возобновляются с 8 июня. Выполнять их будет авиакомпания Red Wings на российских самолетах SSJ 100.

Полёты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам в 13:35. Обратные вылеты запланированы на понедельники в 8:20. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновляются 25 мая.