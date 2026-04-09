В Родниках врачи начали оперировать коленные суставы с помощью умного робота

Калининградской области провели операции по эндопротезированию коленных суставов с использованием современного роботизированного комплекса. 8 апреля специалисты успешно прооперировали двух пациентов — 70-летнюю женщину и 58-летнего мужчину, страдавших от тяжёлого артроза. Благодаря робот-ассистенту им установили искусственные суставы с ювелирной точностью.
Роботизированная система создаёт трёхмерную модель сустава ещё до операции, в реальном времени показывает операционное поле и управляет «умной рукой», которая не позволяет хирургу отклониться от плана ни на миллиметр. Это значительно снижает риск ошибок и осложнений.
«Робот не заменяет хирурга, но позволяет выполнять работу на принципиально другом уровне. Итоговый контроль всегда остаётся за специалистом», — подчеркнул заведующий отделением травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Ахсарбек Джигкаев.
Подготовка к внедрению новой технологии велась тщательно: врачи и медсёстры прошли специальное обучение, а оборудование было закуплено в рамках национального проекта.
Руководитель центра, профессор Юрий Шнейдер, сообщил, что количество таких робот-ассистированных операций на коленных суставах будет увеличиваться. В ближайших планах — внедрение роботизированных технологий и при протезировании тазобедренных суставов после обновления программного обеспечения.
Преимущества роботизированного эндопротезирования:
высочайшая точность установки имплантата; снижение риска осложнений; увеличение срока службы протеза; меньшая вероятность повторных операций.
За более чем 10 лет работы травматологи-ортопеды центра выполнили уже свыше 13,5 тысячи операций на суставах. При этом около 90% пациентов — жители Калининградской области.