Тюменские врачи представили опыт внедрения ИИ в работу

Опыт использования ИИ в работе представили врачи поликлиники № 8 в Тюмени. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
На выездном заседании комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию заведующий сектором телемедицины Дмитрий Петриченко поделился опытом работы в системе поддержки принятия врачебных решений «Вебиомед». Внедрение платформы «МосМедИИ» представил заведующий отделением рентгенологии Евгений Емельянов. С конца 2024 года в регионе сервисы ИИ помогают врачам анализировать результаты маммографии, флюорографии, КТ головного мозга и органов грудной клетки.
Работой сервиса дифференциальной диагностики «Галенос. АИ» поделился главный врач Анатолий Смоляренко. В 2025 году на базе поликлиники был успешно реализован пилотный проект «Онконастороженность». Система способна распознавать симптомы 16 видов онкопатологий еще до того, как человек обратится с жалобами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.