В Ростовской области проверили икру рыб перед выпуском в Азовское море

Специалисты Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии оценили рыб и икру производителей на «Донском осетровом заводе» в Ростовской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Были отобраны пробы икры для точного определения готовности рыб к нересту. Полученные данные позволят оптимально спланировать процесс получения икры и молоди русского осетра, белуги, севрюги и стерляди. Также важной частью программы является сохранение генетического разнообразия.
Чтобы избежать близкородственного скрещивания и повысить выживаемость молоди, ученые ежегодно составляют рекомендации по оптимальным парам для размножения на основе анализа ДНК рыб. Для этого во время осенних и весенних проверок также отбираются пробы для генотипирования. Вся работа ведется под постоянным научным контролем. Он охватывает весь цикл — от содержания взрослых рыб до выпуска молодого поколения в естественную среду обитания.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.