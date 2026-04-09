Мадиев научит всех чиновников пользоваться искусственным интеллектом

Государство и бизнес
Открывая мероприятие, Мадиев заявил, что правительство и весь государственный аппарат ежедневно работают над задачей цифровой трансформации в тесной коллаборации с бизнесом. Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну.
«Мы в правительстве каждый день работаем над этой задачей. Хотелось бы охарактеризовать, где сегодня Казахстан находится в рамках цифровой трансформации», — пояснил он.
Казахстан уже занимает высокие позиции в мире по развитию электронного правительства. По индексу ООН страна находится на 24-м месте среди почти 200 стран, а по качеству онлайн-услуг — в топ-10 мира. Более 90% из 1300 государственных услуг доступны онлайн, а почти 40 видов личных документов полностью оцифрованы и имеют равную силу с бумажными.
Искусственный интеллект
Особое внимание сейчас уделяется искусственному интеллекту. В стране принят отдельный Закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс. Создан международный экспертный совет при президенте, в который вошли ведущие мировые специалисты.
«Мы подходим к этому вопросу через три основных таких крупных блока. Это развитие институциональной среды, развитие инфраструктуры и развитие человеческого капитала», — рассказал он.
Мадиев подчеркнул, что уже запущены два мощных суперкомпьютерных кластера, которые вошли в мировой рейтинг топ-500. Работает национальная платформа искусственного интеллекта, через которую госорганы, университеты и стартапы могут обучать и использовать ИИ-модели с казахстанским контекстом.
На сегодняшний день в госаппарате уже работают более 20 ИИ-агентов. К концу 2026 года их количество планируется довести до 50. Эти «цифровые помощники» должны значительно повысить эффективность государственного управления.
Дети
Большой акцент делается и на людях. В прошлом году цифровым и ИИ-навыкам обучили около одного миллиона казахстанцев — школьников, студентов, госслужащих и специалистов. Более 60 тысяч государственных служащих прошли обучение по искусственному интеллекту.
«Программа AI Governance 500 запущена, в рамках которой обучаются все начальники подразделений в администрации президента, в аппарате правительства, все вице-министры, все заместители акимов, потому что мы считаем, что майндсет топовых руководителей на местах необходимо менять. Мы считаем, что все руководители должны стать уже цифровыми», — добавил он.
Ранее вице-министр цифровизации и искусственного интеллекта Дмитрий Мун рассказал, как государство внедряет ИИ в повседневную жизнь казахстанцев. В 2026 году их ждёт новый сервис по выдаче справок eGov голосом. Всем оформлением будет заниматься искусственный интеллект.