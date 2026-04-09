Российский рынок труда совершил разворот от кандидатов к работодателям

Если в начале 2025 года российские компании любой ценой удерживали персонал по инерции после ажиотажного спроса на кадры, то уже осенью начался переход от «рынка кандидата» к «рынку работодателя». Сегодня этот сдвиг прочно закрепился в HR-политике организаций, уверена заместитель руководителя Платформы «Дигория» Снежана Викулина.

Источник: Life.ru

По её оценке, рынок труда реагирует на общее замедление экономики «замедлением» в найме. Финансовые возможности компаний ограничиваются, число вакансий сокращается, а при отборе кандидатов предпочтение отдаётся более квалифицированным кадрам, которые сегодня в дефиците. Однако с уменьшением предложений самих соискателей меньше не становится.

«Здесь и появляется тренд на сильный HR-бренд: чем более привлекательны условия работы и прозрачны карьерные треки внутри компании, тем приоритетнее для квалифицированных специалистов будет предложивший такие условия работодатель», — отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

К слову, если работодатель просит уволиться «по собственному желанию», сотрудник может получить компенсацию до пяти окладов, но для этого нужно правильно оформить увольнение. Как защитить свои права, выяснил Life.ru.

