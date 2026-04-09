В США отменили приговор бывшему президенту Гондураса Эрнандесу

Апелляционный суд в США отменил приговор и обвинения в отношении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом он написал на своей странице в X.
«Правда всегда побеждает и выходит на свет», — написал политик.
В марте 2024 года коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в США признала Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США; использовании и ношении оружия в ходе сговора с целью ввоза наркотиков; сговоре с целью применения и ношения оружия. Его приговорили к 45 годам лишения свободы.
В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп помиловал Эрнандеса, с которым обошлись «очень жестоко и несправедливо».
«Я полностью помилую бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по мнению многих людей, которых я очень уважаю, обошлись очень жестоко и несправедливо», — заявил тогда Трамп.
Хуан Орландо Эрнандес занимал пост президента Гондураса два срока подряд: с 27 января 2014 года по 27 января 2022 года. До своего президентского срока он четыре года возглавлял Национальный конгресс Гондураса.
