В США отменили приговор бывшему президенту Гондураса Эрнандесу

В марте 2024 года его признали виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США; использовании и ношении оружия в ходе сговора с целью ввоза наркотиков; сговоре с целью применения и ношения оружия и приговорили к 45 годам тюрьмы.

Источник: РБК

Апелляционный суд в США отменил приговор и обвинения в отношении бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом он написал на своей странице в X.

«Правда всегда побеждает и выходит на свет», — написал политик.

В марте 2024 года коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в США признала Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с целью ввоза кокаина в США; использовании и ношении оружия в ходе сговора с целью ввоза наркотиков; сговоре с целью применения и ношения оружия. Его приговорили к 45 годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп помиловал Эрнандеса, с которым обошлись «очень жестоко и несправедливо».

«Я полностью помилую бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по мнению многих людей, которых я очень уважаю, обошлись очень жестоко и несправедливо», — заявил тогда Трамп.

Хуан Орландо Эрнандес занимал пост президента Гондураса два срока подряд: с 27 января 2014 года по 27 января 2022 года. До своего президентского срока он четыре года возглавлял Национальный конгресс Гондураса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше