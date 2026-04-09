В Хабаровском крае ловят тяжеловесов на дорогах и спасают асфальт

Процедура взвешивания и замера габаритов занимает до 10 минут. Водителю нужно только заехать на специализированные весы, где специалисты измеряют нагрузку на каждую ось. В среднем за день каждый пункт контроля проверяет около 20 большегрузов и выявляет около 4 превышений нормы. Всего в регионе работают 5 пунктов весогабаритного контроля: 2 передвижных и 3 стационарных.