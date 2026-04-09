В Хабаровском крае ловят тяжеловесов на дорогах и спасают асфальт

В Хабаровском крае начали работать передвижные пункты весогабаритного контроля — сообщает пресс-служба регионального правительства.
На региональных автомагистралях установлены современные комплексы с высокотехнологичным оборудованием, позволяющие защитить дорожную сеть края в весенний период. Проверочные мероприятия проводятся «Хабаровскуправтодором» совместно с межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора.
Процедура взвешивания и замера габаритов занимает до 10 минут. Водителю нужно только заехать на специализированные весы, где специалисты измеряют нагрузку на каждую ось. В среднем за день каждый пункт контроля проверяет около 20 большегрузов и выявляет около 4 превышений нормы. Всего в регионе работают 5 пунктов весогабаритного контроля: 2 передвижных и 3 стационарных.
«Во время оттайки грунт становится более уязвимым из-за переувлажнения. Проезд тяжелой техники приводит к преждевременному разрушению асфальта. Для сохранения магистралей краевым минтрансом ежегодно вводятся временные ограничения по весу и габаритам большегрузов», — отметили в профильном ведомстве.
Ограничения движения транспортных средств установлены по районам и округам в разные периоды: Бикинский и Вяземский — с 5 апреля по 4 мая; Хабаровский, имени Лазо, Нанайский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Амурский районы и Солнечный округ — с 13 апреля по 12 мая; Советско-Гаванский, Ванинский, имени Полины Осипенко районы — с 29 апреля по 28 мая; Николаевский и Ульчский районы — с 5 мая по 3 июня; Охотский округ и Аяно-Майский район — с 22 мая по 20 июня.
В указанные периоды для всех видов транспорта действуют предельно допустимые осевые нагрузки: на дорогах 2−3 категорий — не более 6 тонн на ось, на дорогах 4−5 категорий — не более 4 тонн на ось.
«За превышение весогабаритных показателей владельцу транспортного средства выписывается штраф от 150 000 до 600 000 рублей. В случае отказа от прохождения контроля штраф составляет 600 000 рублей», — пояснил главный государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Хабаровскому краю Евгений Мазунин.
Ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий лекарства, топливо, продукты питания и грузы для сельскохозяйственных и других социально значимых нужд.