Бахыт Сейдиш завоевала «серебро» азиатского чемпионата по боксу

Первой из наших боксерш на монгольский ринг вышла Бахыт Сейдиш. Ее соперницей стала Арундати Чаудари из Индии.
Казахстанка с небольшим преимуществом завершила стартовый раунд, но затем инициативу перехватила ее оппонентка, наращивая свои удары с каждым удобным моментом.
В итоге, благодаря своим активным действиям, Чаудари стала победительницей азиатского первенства со счетом 4:1, а Бахыт удостоилась серебряной медали турнира.
Следующая на ринг Улан-Батора поднимется еще две представительницы женской сборной Казахстана. За золотую медаль текущих соревнований сразятся Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг).
Всего за высшие награды ЧА-2026 поборются еще семь наших спортсменов, пять из которых — мужчины.