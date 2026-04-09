Бахыт Сейдиш завоевала «серебро» азиатского чемпионата по боксу

9 апреля в Улан-Баторе (Монголия) стартовали финальные поединки ЧА-2026 по боксу среди женщин. До этого этапа сборная Казахстана делегировала трех своих участниц, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Первой из наших боксерш на монгольский ринг вышла Бахыт Сейдиш. Ее соперницей стала Арундати Чаудари из Индии.

Казахстанка с небольшим преимуществом завершила стартовый раунд, но затем инициативу перехватила ее оппонентка, наращивая свои удары с каждым удобным моментом.

В итоге, благодаря своим активным действиям, Чаудари стала победительницей азиатского первенства со счетом 4:1, а Бахыт удостоилась серебряной медали турнира.

Следующая на ринг Улан-Батора поднимется еще две представительницы женской сборной Казахстана. За золотую медаль текущих соревнований сразятся Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг).

Всего за высшие награды ЧА-2026 поборются еще семь наших спортсменов, пять из которых — мужчины.