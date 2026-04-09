В детских садах с 1 сентября появится аналог «Разговоров о важном»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Добрые игры» появятся с 1 сентября во всех детских садах России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Добрые игры» появятся с 1 сентября во всех детских садах России.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

По ее словам, мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Колударова добавила, что министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, который проводится в российских школах еженедельно по понедельникам. Программа была анонсирована в июне 2022 года и запущена 5 сентября 2022 года.