Прощай, визионер. Компании массово увольняют лидеров-харизматиков

Уход главы кинокомпании Paramount Роберта Бэкиша в 2024 году СМИ связали с тем, что он находился в конфликте с контролирующим акционером группы Шери Редстоун и выступал против слияния Paramount с кинокомпанией Skydance Media. Впрочем, Бэкишу, занявшему пост CEO в 2019 году, не удалось справиться с долгим периодом упадка Paramount. Даже после слияния со Skydance Media капитализация Paramount Skydance Corporation составляет всего около $15 млрд, что ниже оценки некоторых стартапов, а кредитный рейтинг, по данным Fitch, находится на уровне BBB-. Paramount продолжает зависеть от кабельного телевидения, в то время как отрасль быстро переходит на стриминг. К апрелю 2024 года, когда стало известно об уходе Бэкиша, акции Paramount упали на 50% (с апреля предыдущего года).