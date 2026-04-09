Средняя предлагаемая зарплата на удаленке в Нижегородской области выросла на 65%

За первый квартал 2026 года в Нижегородской области опубликовали уже 3,7 тысяч вакансий с удаленным форматом работы — это на 42% больше, чем 2021 году. Одновременно увеличились и зарплатные предложения. Если в 2021 году работодатели предлагали удаленщикам в среднем 46 200 рублей, то сейчас сумма выросла на 65% и достигла 76 300 рублей.