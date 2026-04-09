Средняя предлагаемая зарплата на удаленке в Нижегородской области выросла на 65%

За пять лет в Нижегородской области средняя зарплата в вакансиях с удаленной занятостью выросла на 65%. Сейчас она достигает 76 300 рублей. Исследование провели аналитики сервиса hh.ru.
За первый квартал 2026 года в Нижегородской области опубликовали уже 3,7 тысяч вакансий с удаленным форматом работы — это на 42% больше, чем 2021 году. Одновременно увеличились и зарплатные предложения. Если в 2021 году работодатели предлагали удаленщикам в среднем 46 200 рублей, то сейчас сумма выросла на 65% и достигла 76 300 рублей.
Самой высокооплачиваемой вакансией в удаленном формате в Нижегородской области стала позиция руководителя отдела продаж — кандидату обещают 160 тысяч рублей в месяц. На втором месте — программист-разработчик с зарплатой около 150 тысяч рублей, а на третьем — инженер-конструктор и инженер-проектировщик с предложением в 140 000 рублей.
Также в рейтинг удаленных вакансий с высокими зарплатами попали менеджеры продукта, аналитики и дата-сайентисты (по 120 тысяч рублей), системный администратор (118 тысяч рублей), а также BI-аналитики и аналитики данных (115 тысяч рублей). В нижней части топа находятся менеджеры по логистике и ВЭД (110 тысяч рублей), руководители проектов, менеджеры по продажам и по работе с клиентами (по 100 тысяч рублей).
