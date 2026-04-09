Одновременно с вводом платных парковок в Волгограде власти Энгельса строят бесплатные

— Две парковки появятся в микрорайоне Энгельс-1. Каждая будет рассчитана на 30 машин. Для удобства водителей предусмотрят сквозной проезд. Еще одна появится в Летном городке. Ей смогут пользоваться посетители нового экопарка, а также родители, которые привозят детей в расположенную рядом школу, — сообщают саратовские журналисты. — Дополнительную парковку обустроят возле городского пляжа на улице Трудовой. Также парковки планируют построить на улице Красноармейской, в Больничном переулке рядом с городской поликлиникой и на площади Свободы в районе дома № 16.