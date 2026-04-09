Пермский конкурс красоты оценивал мужчина, осуждённый за избиение жены

В жюри пермского конкурса красоты вошёл мужчина, осуждённый за избиение жены, сообщает v-kurse.ru.
Финал конкурса «Мисс и Миссис Пермского края» прошёл в Перми 4 апреля. В составе жюри, которое отбирало победительниц, оказался Сергей Евтеев, которого ранее осуждили за угрозу убийством и избиение своей бывшей жены.
Пермский районный суд вынес приговор Евтееву в августе 2025 года. Инцидент произошёл во время отдыха пары в Индии. По версии следствия, мужчина приревновал супругу, нанёс ей не менее семи ударов кулаком по голове и угрожал убить. Бывшая жена Евтеева Ксения Кин — действующая помощница депутата Заксобрания Пермского края, модель и победительница всероссийских конкурсов красоты. По её словам, после случившегося она прервала беременность.
Евтеев признал вину. Суд назначил ему полтора года ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Организатор конкурса Наталья Соколова не смогла объяснить редакции v-kurse.ru, как человек с судимостью за домашнее насилие и угрозу убийством попал в жюри. Она лишь отметила, что вместе с Евтеевым в жюри работали и другие мужчины из бойцовской сферы — президент и вице-президент Бойцовской лиги GOLD FC. На официальной странице конкурса говорится, что эти люди знают дисциплину, характер и умение побеждать.
Подробнее об истории с избиением здесь.