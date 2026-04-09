В Ростовской области ведётся модернизация федеральной трассы «Новороссия»

Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

В Ростовской области ведётся модернизация федеральной трассы «Новороссия». Трасса Р-280 «Новороссия» связывает материковую Россию с Крымским полуостровом.

В настоящее время усилия подрядчиков сфокусированы на увеличении ширины дорожного полотна. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

Реализация этих мер позволит в будущем обеспечить непрерывное четырёхполосное движение по всей протяжённости трассы в пределах области и ликвидировать участки с ограниченной пропускной способностью. «Работа на федеральных объектах напрямую формирует транспортный каркас области. Перевод трассы в четырёхполосный режим позволит существенно повысить пропускную способность, что является жизненно важной задачей для Ростовской области», — подчеркнула заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова.