Итоги мартовского ЕНТ: на каком языке сдали тестирование 75% абитуриентов

Мартовское ЕНТ-2026: Результаты и особенности
Согласно предоставленной информации, мартовское ЕНТ-2026 прошло около 179 тысяч человек, из которых:
75% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке;
25% — на русском языке;
157 человек — на английском языке.
Результаты тестирования
70% абитуриентов набрали пороговый балл.
Средний балл по пяти предметам составил 66 баллов.
Максимальный результат — 140 баллов.
Высокие результаты
По результатам тестирования по четырём предметам Жазира Кенесова из Атырауской области набрала 90 баллов. Дополнительно она воспользовалась сертификатом КАЗТЕСТ, что позволило ей конвертировать баллы по предмету «Казахский язык». Таким образом, общий результат Жазиры составил 140 баллов.
Апелляции и технические проблемы
Абитуриентам напомнили, что они имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования.
В этот раз было подано более 31 тысячи заявлений, из которых были удовлетворены заявления на 17 уникальных тестовых заданий. Республиканская комиссия завершила работу, и сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.
Выбор предметов
По данным МНВО, наибольшее количество тестируемых (18,7%) выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика». 16,5% сдали предметы «Биология-Химия». Также в топ-3 вошла комбинация «Творческий экзамен» (10,3%).
Условия для абитуриентов с особыми образовательными потребностями (ООП)
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 408 абитуриентов с ООП.
Нарушения правил
За время проведения ЕНТ выявлено 264 нарушения правил:
130 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов.
Ещё 134 человека были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
Факты выявления подставных лиц отсутствуют.
Анализ видеозаписей
После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.
Начало и итоги тестирования
Мартовское ЕНТ в Казахстане началось 2 марта 2026 года. Промежуточные итоги тестирования были опубликованы 27 марта.