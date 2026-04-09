В образовательных учреждениях Волгоградской области проходит Неделя космоса

Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля в образовательных организациях Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки региона.
Например, Волгоградская школа-интернат «Созвездие» приглашает на звездный квиз «Все обо всем», школа-интернат «Надежда» проведет обзор книжной выставки «Дорога в космос», виртуальную экскурсию «Путешествие в космос», игру-презентацию «А. Ю. Гагарин. Дорога в космос», час творчества «Космические дали» и выставку творческих работ «Космос глазами детей». Детский технопарк «Кванториум» с 6 по 20 апреля проводит онлайн-чемпионат по прикладному программированию «Галактический код».
Кроме того, школьники и студенты смогут пройти интерактивные викторины, разработать и создать собственные тематические проекты. 7 апреля в ТЮЗе состоялся фестиваль театрального творчества «Поехали!». 10 апреля студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю. Гагарина присоединятся к Всероссийскому космическому диктанту. Ребята ответят на вопросы, охватывающие разные сферы знаний о космосе.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.