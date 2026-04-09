Выкидыш у жены Смолова: Истомина рассказала о сорвавшейся беременности

Супруга футболиста Федора Смолова Карина Истомина сообщила, что пережила выкидыш. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Истоминой, в начале марта она узнала о беременности после нескольких тестов. Супруги рассчитывали на пополнение в семье и обсуждали это с близкими. Однако на приеме у врача беременность не подтвердилась.
После ультразвукового исследования медик не обнаружил признаков развития беременности и предложил рассмотреть несколько возможных причин, включая ранний срок или патологию. Позднее анализ крови на ХГЧ показал, что речь идет о биохимической беременности.
Истомина отметила, что не была знакома с этим диагнозом и тяжело восприняла произошедшее. Она указала, что эмоционально пережила ситуацию из-за преждевременных ожиданий.
Супруги, по ее словам, планируют большую семью и намерены в будущем вновь попробовать завести второго ребенка.
Карина Истомина и Федор Смолов зарегистрировали брак летом 2023 года. Осенью того же года они сообщили о беременности, а в ноябре у них родилась дочь Лора.
Позднее Истомина рассказывала о личной жизни в интервью, в том числе о предложении руки и сердца со стороны футболиста.
