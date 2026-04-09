В Таразе возрождаются искусство и традиции

Это не просто фестиваль, а масштабная культурная площадка, направленная на возрождение национальной памяти, повышение ценности ремесел и расширение границ мастерства.
В рамках фестиваля соберутся более 100 мастеров из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также из соседних регионов Казахстана (Алматы и Туркестана). Свои работы представят и местные ремесленники.
Для создания особой атмосферы и вдохновения гостей запланирована насыщенная программа: научно-практическая конференция на тему «Тараз — город ремесленников. Традиционное и современное ремесло», выставка ремесленных изделий, мастер-классы, а также выставка работ молодых ремесленников и художников «Мой мир: фантазия и реальность».
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет Международная неделя моды ASPARA FASHION WEEK, где гармонично переплетаются национальный стиль и современные тенденции. Музыкальная программа Dombyra Party, которая пройдет рядом с внесенным в Книгу рекордов Гиннесса войлочным панно «Тюльпан» площадью 200 кв. м, подарит гостям атмосферу живого звучания традиционной музыки.
Гости фестиваля смогут ознакомиться с секретами ремесленного искусства, увидеть показ национальной одежды и насладиться гала-концертом с участием звезд эстрады.
Кроме того, участникам будет предоставлена возможность приобрести понравившиеся изделия и посетить экскурсии по историко-культурным достопримечательностям города.
В дни фестиваля Тараз предстанет не просто городом, а настоящей столицей искусства, источником вдохновения и живым воплощением богатых традиций.