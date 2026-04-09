Предельные тарифы на авиабилеты хотят ввести в Казахстане

Ввести предельные тарифы на авиабилеты по социально-значимым направлениям внутри Казахстана предложил депутат мажилиса парламента Олжас Куспеков.

Источник: Курсив

По его информации, в январе 2026 года рост цен на авиабилеты достиг 29,9%, а по отдельным направлениям — свыше 40%.

«При нагрузке на железную дорогу 19,4 млн пассажиров и авиацию 15,4 млн мы видим, что пропускная способность системы уже на пределе… Когда билет из Астаны в Алматы стоит как билет из Варшавы в Лондон, это — системный сбой. Предлагаем решение — рассмотреть введение предельных тарифов на социально-значимые направления, усиленные антимонопольным контролем», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в Казахстане надо ввести обязательное сезонное планирование провозной способности с резервированием дополнительных рейсов в пиковый период.

«Увеличить горизонт продажи железнодорожных билетов с 45 до 90−120 суток, создать интеграционные API для туроператоров для блочного бронирования», — добавил Куспеков.

По социально-значимым направлениям авиасообщений государство выплачивает субсидии авиакомпаниям.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев связал рост цен на авиабилеты с дорогим топливом. При этом снижать тарифы в правительстве намерены путем развития конкуренции на рынке.