«Гормон удовольствия» в стакане: Почему кефир с клетчаткой полезнее пробиотиков в капсулах

Пробиотики — это полезные бактерии, а клетчатка служит для них питательной средой, пояснила специалист. Их сочетание не только снижает воспалительные маркеры и поддерживает здоровый микробиом кишечника, но и положительно влияет на иммунитет и работу мозга. Более того, микробиота кишечника продуцирует серотонин — гормон удовольствия, и если в ней живут «не те» микроорганизмы, могут возникнуть проблемы, в том числе психологические.
Пить кефир с клетчаткой лучше утром или на ночь, а в день достаточно ста миллилитров-двухсот. Кефир должен быть натуральным — без сахара, красителей и консервантов. Источником клетчатки могут служить овощи, фрукты, отруби или специальные добавки вроде инулина, но его количество должно быть умеренным и соответствовать суточным нормам с учётом возраста и состояния здоровья, резюмировала кандидат медицинских наук.
