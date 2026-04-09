«Гормон удовольствия» в стакане: Почему кефир с клетчаткой полезнее пробиотиков в капсулах

Пробиотики — это полезные бактерии, а клетчатка служит для них питательной средой, пояснила специалист. Их сочетание не только снижает воспалительные маркеры и поддерживает здоровый микробиом кишечника, но и положительно влияет на иммунитет и работу мозга. Более того, микробиота кишечника продуцирует серотонин — гормон удовольствия, и если в ней живут «не те» микроорганизмы, могут возникнуть проблемы, в том числе психологические.