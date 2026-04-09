ФСБ рассекретила документы «Смерш» о массовых расстрелах советских военнопленных и гражданских в Кёнигсберге

Федеральная служба безопасности опубликовала архивные документы о расследовании военных преступлений нацистов, совершённых в Кёнигсберге (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Документы касаются периода штурма города-крепости Красной армией, который начался 6 апреля и завершился капитуляцией немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Сразу после освобождения города оперативные группы «Смерш» приступили к работе по выявлению и документированию зверств нацистов.
Одним из ключевых свидетельств стали показания Отто Машона — руководителя местной ячейки нацистской партии (НСДАП). На допросе он рассказал, что в последние дни перед штурмом, когда советские войска уже подходили вплотную к городу, члены его партийной организации расстреливали оставшихся в живых советских военнопленных и гражданских лиц, содержавшихся в лагерях.
«Когда Красная армия подходила вплотную к городу, наша партийная организация расстреливала по городу оставшихся советских военнопленных и гражданское население, содержавшееся тогда в лагерях», — показал Машон.
По его собственным словам, только члены возглавляемой им ячейки НСДАП расстреляли в Кёнигсберге около 1500 человек — советских и итальянских военнопленных, а также угнанных на принудительные работы гражданских лиц с оккупированных территорий СССР, среди которых были женщины и дети.
Опубликованные ФСБ архивные материалы раскрывают новые подробности преступлений нацистов в последние дни существования Кёнигсберга как немецкого города.