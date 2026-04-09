Умерла Елена Лебедева, известная пианистка из Петербурга

Скончалась Елена Лебедева, пианистка и концертмейстер из Петербурга.

Источник: Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

Пианистка и концертмейстер Елена Лебедева скончалась на 41-м году жизни. Ее не стало в пятницу, 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской консерваторией имени Римского-Корсакова, где она работала на вокально-режиссерском факультете.

— Прощание с Еленой Лебедевой состоится 9 апреля в 13:00. Оно пройдет в прощальном зале на Партизанской улице в Петербурге, — добавили в консерватории. Причины смерти музыканта не разглашаются.

Елена Лебедева получила блестящее музыкальное образование. Она окончила родную консерваторию, а также Высшую школу музыки в Нюрнберге. Профессиональный путь пианистки был насыщенным.

Лебедева занимала пост главного концертмейстера консерватории. Она была штатным концертмейстером престижных конкурсов. В их числе — проекты Культурного центра Елены Образцовой и конкурс оперных певцов «Санкт-Петербург». Помимо работы аккомпаниатора, Лебедева вела активную концертную деятельность.