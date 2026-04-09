Делегация Сургутского района ХМАО представила педагогический опыт в Москве

Участниками XIII Московского международного салона образования (ММСО), который проходил 1−2 апреля, стала делегация департамента образования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
Директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова выступила спикером деловой программы. Она рассказала об эффективных подходах к работе с молодыми педагогами и управленческими кадрами. В зале «Сотрудничество» педагог-психолог Белоярской школы № 3 Анна Дик подняла вопрос: «Как выстроить психолого-педагогическую поддержку семей участников СВО?» Спикер отметила, что эта задача требует комплексного подхода и консолидации усилий школы, профильных специалистов и общества.
Также в мероприятии приняли участие сотрудники и руководство Солнечной школы № 1, Белоярской школы № 1, детских садов «Теремок» и «Аист». Команды изучили федеральные тренды, оценили новые решения и определили возможности для адаптации передовых практик в учреждениях Сургутского района.
«Участие в ММСО дает возможность обмениваться опытом на федеральном уровне, укреплять профессиональные связи и внедрять проверенные решения в образовательный процесс, усиливая вклад Сургутского района в реализацию национальных приоритетов», — отметили в департаменте образования администрации Сургутского района.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.