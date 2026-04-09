В женском монастыре поделились старинным рецептом кулича. Повторить его получится даже у новичков

Монастырские пекари продолжают взбивать массу до тех пор, пока она не побелеет и не начнет отставать от стенок. Лишь после этого они накрывают миску полотенцем и убирают в теплое место на всю ночь. Утром же, когда тесто дошло до своей кондиции, монахини еще раз месят и отбивают его, поднимая и бросая на доску до момента, когда в нем появятся пузырьки.