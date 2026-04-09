Центробанк обсудит два варианта по ключевой ставке на апрельском заседании

«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», — сказал он ТАСС.
Тремасов пояснил, что перед принятием решения регулятор намерен проанализировать широкий круг свежих данных — статистику по инфляции за март, результаты опросов бизнеса, а также квартальные показатели по динамике ВВП и состоянию рынков. Все эти факторы будут учтены при обсуждении ключевой ставки.
«На самом деле мы получим ещё много новых вводных», — отметил советник председателя ЦБ.
Ранее, 20 марта, Банк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку, сократив её на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. В регуляторе подчеркнули, что экономика постепенно переходит к более устойчивому и сбалансированному росту, а в феврале темпы повышения цен заметно замедлились.
