Центробанк обсудит два варианта по ключевой ставке на апрельском заседании

Центробанк России на апрельском заседании рассмотрит варианты изменения ключевой ставки, включая её снижение или сохранение на текущем уровне. Об этом сообщил в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

Источник: Life.ru

«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», — сказал он ТАСС.

Тремасов пояснил, что перед принятием решения регулятор намерен проанализировать широкий круг свежих данных — статистику по инфляции за март, результаты опросов бизнеса, а также квартальные показатели по динамике ВВП и состоянию рынков. Все эти факторы будут учтены при обсуждении ключевой ставки.

«На самом деле мы получим ещё много новых вводных», — отметил советник председателя ЦБ.

Ранее, 20 марта, Банк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку, сократив её на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. В регуляторе подчеркнули, что экономика постепенно переходит к более устойчивому и сбалансированному росту, а в феврале темпы повышения цен заметно замедлились.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.