В России впервые официально празднуют День штурма и взятия Кенигсберга

В России впервые официально отмечают День штурма и взятия Кенигсберга. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова опубликованы на сайте парламента.
Он напомнил, что соответствующий закон был принят в ноябре 2025 года. С этого года 9 апреля закреплено как памятная дата. Она призвала установить память и уважение подвигу солдатам Красной армии, приближавшим победу в Великой Отечественной войне.
«В этом году мы впервые официально празднуем День героического штурма и взятия Кенигсберга. Соответствующий федеральный закон Государственная дума приняла в ноябре 2025 года», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что это событие остается символом мужества и героизма советских солдат. По его словам, сохранение исторической памяти имеет ключевое значение для будущего страны.
