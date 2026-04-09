Россиян предупредили о наказании за снятие шелухи с лука в магазине

Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин предупредил, что умышленное снятие в магазинах шелухи с лука для покраски пасхальных яиц грозит штрафом.
«Это уже не про взял мусор, а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — отметил эксперт.
Такие действия могут квалифицировать как причинение имущественного вреда магазину. Это правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
Тем временем в Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за обвес, обмер и обсчет при продаже товаров. Как писал сайт KP.RU, депутат Сергей Миронов предложил установить максимальный штраф в 500 тысяч рублей. Поправки планируется внести в статью 14.7 КоАП РФ.