Власти не ожидают увеличения туристического потока в Калининград до 2028 года. По итогам января и февраля наблюдается небольшое снижение числа гостей. Об этом сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на министерство по культуре и туризму региона.
По данным ведомства, в январе-феврале Калининградскую область посетили 235 тысяч человек. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такую динамику объясняют нетипично холодной и снежной зимой.
В министерстве считают, что по итогам 2026 года туристический поток останется на уровне 2025-го и составит 2,5 миллиона человек. Увеличения количества путешественников власти не ждут и в 2027-м. Только в 2028 году турпоток в Калининградскую область может подрасти. По прогнозам министерства, увеличение составит 4% — до 2,6 миллиона человек.
«Основными факторами, влияющими на туристический поток, остаются транспортная доступность и пропускная способность основных “точек входа” в регион», — объяснили в ведомстве.
Фактически замедление туристического потока в Калининградскую область начали фиксировать только в 2026 году. В течение последних трёх лет регион показывал последовательный рост. В 2023-м здесь впервые приняли два миллиона человек. Рост составил 11%. В 2024 году число поездок выросло ещё на 11,4%, в 2025-м — на 12%.
Эксперты полагают, что замедление турпотока в Калининград связано с совокупностью факторов. Генеральный директор «Петербургского магазина путешествий» Анна Твердохлебова подчеркнула, что частично тенденция обусловлена эффектом высокой базы. По её словам, туризм в регионе в значительной мере носит культурно-познавательный характер, и путешественники уже приезжали в Калининград с этими целями. Их возвращения стоит ожидать через три-четыре года.
Представитель туроператора «ОСР» Игорь Богданов отметил, что на ситуации сказались и задержки рейсов, которые наблюдались как в «Храброво», так и в аэропортах вылета. По мнению эксперта, это стало критичным для путешественников, приезжающих на короткие поездки.
Специалисты сошлись во мнении, что на динамику также повлияли трансформация потребительского поведения и рост цен. По данным Богданова, в мае-сентябре 2025 года средняя стоимость номера в регионе в отеле три, четыре и пять звёзд выросла на 15−30%. Это привело к повышению интереса к индивидуальным средствам размещения — посуточным квартирам. Долю туристов, которые предпочитают аренду, оценивают в 40%.
При этом эксперты считают, что туристический поток имеет потенциал для дальнейшего роста. Игорь Богданов называет прогноз властей консервативным. По его мнению, в 2026 году число путешественников может составить 2,6−2,8 миллиона человек, в 2027-м — при стабилизации работы аэропортов и стоимости размещения оно способно увеличиться до 2,9−3,2 миллиона.
Ранее министр по культуре и туризму Андрей Ермак говорил, что в Калининградской области будет успешный сезон в 2026 году. Власти рассчитывали на увеличение количества гостей и их трат.