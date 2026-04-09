Посол сказал, что пять миллионов россиян приезжают в Беларусь за год

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов сказал, что пять миллионов россиян приезжают в республику за год. Подробности сообщает sb.by.

В частности, в приветственном послании участникам IV Белорусско-российского туристического конгресса и Международного туристического форума Travel Hub «Содружество» Грызлов обратил внимание на интерес россиян к белорусским санаториям и здравницам. В них, по информации за 2025 год, россияне составили 93% от общего числа иностранцев:

— Это порядка 230 тысяч человек, или на 12 процентов больше, чем годом ранее. Во многом благодаря этому выручка от реализации подобных продуктов выросла на 23 процента и превысила 1,5 миллиарда белорусских рублей.

По словам Бориса Грызлова, загруженность оздоровительных учреждений Беларуси составила 85%.

Ранее Госкомимущество сказало, сколько квартир в Минске купили россияне всего за месяц.

Тем временем россияне забронировали 99% путевок на круизный теплоход по Полесью.

Кроме того, БЖД назначила 44 дополнительных поезда на апрельские и майские праздники.