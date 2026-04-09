Волгоградка Наталья Москвитина может попасть в Госдуму вместо Цунаевой

Елена Цунаева уходит из федерального парламента.

Уроженка Волгограда Наталья Москвитина может стать депутатом Госдумы. По данным источников «Ъ» именно ее прочат на место Елены Цунаевой в новом созыве нижней палаты. Цунаева, сопредседатель «Народного фронта» и движения «Бессмертный полк», переизбираться не планирует.

Москвитиной 41 год. Она закончила Волгоградский госуниверситет по специальности «журналист» в 2007-м, позже прошла миссионерские курсы при храме Апостола Фомы, партийную школу «Единой России» и РАНХиГС. С 2017 года ведет программы на телеканале «Спас», входит в Общественную палату двух последних созывов, основала благотворительный фонд «Женщины за жизнь». В 2021 году уже пробовала попасть в Госдуму по мордовскому списку, но мандат не получила.

Теперь ее выдвигают по вологодско-новгородскому списку «Единой России». Выбор губернатора Вологодской области Георгия Филимонова пал на нее как на «последовательную защитницу многодетности и традиционных ценностей». В федеральном руководстве партии говорят и о «долге перед патриархом еще с прошлых выборов».

Параллельно Филимонов хочет отправить в Госдуму мэров небольших муниципалитетов — Сергея Селянина и Светлану Грачеву — вместо действующих одномандатников Валентины Артамоновой и Алексея Канаева.

Сейчас вологодско-новгородский округ в парламенте представляет Елена Цунаева. Пять лет назад она шла в списке третьим номером после губернаторов- «паровозов» Андрея Никитина и Олега Кувшинникова, которые от мандатов отказались.

Теперь же, по данным источников, Цунаева не планирует возвращаться в Госдуму.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области поставлены задачи по подготовке к праймериз.

