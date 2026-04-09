Эксперт Анищенкова рассказала, как выбрать качественный кулич

Накануне Пасхи в магазинах представлен широкий выбор традиционных праздничных угощений — куличей. Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова рассказала, как выбрать качественные изделия и избежать рисков.
— У куличей и пасхи нет официально утвержденного ГОСТа, поэтому производители могут менять рецептуру. Тем не менее есть базовый состав, который должен быть у качественных изделий, — перед покупкой важно внимательно изучить этикетку, — отметила специалист.
По словам Анищенковой, в составе обязательно должны быть мука, яйца, сахар, сливочное масло и дрожжи. Если в добавках присутствуют маргарин, яичный порошок, разрыхлитель и другие Е-добавки, это говорит о некачественном продукте, передает Life.ru.
Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание при покупке, срок годности. Эксперт подчеркнула, что выпечка без консервантов хранится около 1−2 недель.
Помимо этого, у кулича должна быть золотистая корочка, а верхушка — выпуклая, без трещин. Это говорит о том, что тесто внутри полностью пропеклось.
