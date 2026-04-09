Дизайн-код Ростова утвердят в 2026 году

Дизайн-код Ростова-на-Дону должны утвердить в 2026 году. Об этом в говорится в отчете главы города Александра Скрябина. Документ был опубликован на сайте администрации донской столицы.
Сейчас проект современного стандарта облика зданий, рекламых вывесок и элементов благоустройства проходит корректировку.
— В настоящее время проводятся мероприятия по его корректировке в части приведения в соотвтетствие с требованиями по формированию нормативных документов для дальнейшей процедуры оценки регулирующего воздействия правового акта, — сказано в отчете.
Дизайн-код, разработанный «Региональной корпорацией развития» и городскими властями, собираются утвердить в составе Правил благоустройства Ростова-на-Дону. Новые требования будут обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.