Десятки россиян застряли на границе с Грузией: в чем причина

Десятки россиян застряли на границе с Грузией из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Из-за непогоды полностью закрыты пункты пропуска Верхний Ларс и Крестовый перевал. Движение остановлено как для легкового, так и для грузового транспорта. Причиной стали сильные осадки и угроза схода лавин.
По данным источника, ограничения действуют уже около девяти часов. Люди сначала ждали открытия в пробке, однако затем начали разъезжаться по ближайшим гостиницам. При этом точных сроков возобновления движения нет.
Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться еще до трех дней. Это означает, что ситуация на границе может затянуться.
Напомним, в марте российские туристы столкнулись с похожими трудностями за рубежом. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке около десяти тысяч человек не смогли вовремя вылететь из Таиланда. Туроператоры продлевали им проживание и искали альтернативные маршруты возвращения.