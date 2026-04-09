Изобретать — это просто: в Норильске пройдет фестиваль науки и технологий «Арктик Фест»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске 10−11 апреля состоится масштабный фестиваль «Арктик Фест», который объединит жителей города вокруг науки, технологий и инноваций. Мероприятие пройдет сразу на двух площадках — в Спорткомплексе «Айка» и Общественно-культурном центре «Башня».

Источник: НИА Красноярск

Гостей приглашают стать не просто зрителями, а инженерами будущего, попробовать себя в создании инноваций и сделать первые шаги в научной деятельности.

Программа фестиваля включает интерактивную выставку, инженерное шоу и образовательный лекторий. Посетители смогут увидеть современные технологии в действии, принять участие в экспериментах и познакомиться с разработками из разных сфер — от экологии до промышленности.

Отдельное внимание уделено тематическим зонам: переработка пластика, VR-путешествия по Арктике, научные шоу с жидким азотом и катушкой Тесла, инженерные решения в энергетике и горнодобыче, а также спортивные и креативные активности.

Посетителей ждут лекции и встречи: «Цифровые финансовые активы», «Что такое воплощенный искусственный интеллект?», «Лаборатория поддерживающего родительства: меняем сканер тревог на конструктор решений», диалог с блогером Максимом Лутчаком и не только.

Фестиваль ориентирован на школьников, подростков и их родителей. Он помогает раскрыть потенциал молодежи, вдохновляет на исследовательскую деятельность и показывает, что наука может быть доступной, понятной и увлекательной.

12+

