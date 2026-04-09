Состояние дорог, ведущих к храмам и монастырю, улучшат в Хабаровском крае

Дороги, ведущие к православным святыням и значимым местам поклонения, приведут в нормативное состояние в Хабаровском крае в этом году. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», работы будут проводиться на участке трассы «Обход пос. Красная Речка — с. Казакевичево» и на подъезде к селу Петропавловка — дорога ведет к Петропавловскому монастырю.
— Ремонт на автодороге «Обход пос. Красная Речка — с. Казакевичево» запланирован на 22−23 и 28−31-м километрах. Маршрут обеспечивает транспортную доступность сразу двух значимых православных объектов: храма святой великомученицы Екатерины в селе Бычиха и храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Казакевичево, — информируют в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Уже в мае здесь стартуют работы. Специалистам предстоит восстановить дорожное полотно, обочины, шесть автобусных остановок, установить дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку. Протяженность участка составляет 3,65 км. На реализацию потребуется 104,8 млн рублей, из которых большая часть (порядка 101,6 млн рублей) будет выделено из федерального бюджета, благодаря участию в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Эта же программа позволит завершить ремонт дороги, которая ведет к селу Петропавловка и Петропавловскому монастырю. В прошлом году в порядок здесь приводили первые семь километров, работы усложнились большим количеством выявленных пучинистых грунтов и их ликвидацией. В 2026 году рабочие приступят к обновлению дороги на участке с 7 по 15-й километр. Им предстоит заменить пучинистые грунты, создать асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку.