Громкий хлопок в Пермском округе оказался промышленными испытаниями

Вечером 8 апреля жители Пермского округа сообщили в соцсетях о сильном хлопке и вспышках в районе поселка Горный. Очевидцы предположили, что произошло возгорание.
Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, причиной шума и свечения стали плановые испытания на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как уточнили специалисты, тестирование продукции проводилось на специальном полигоне. Поскольку объект является режимным, информацию о подобных работах заранее не раскрывают.