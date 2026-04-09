Громкий хлопок в Пермском округе оказался промышленными испытаниями

Тестирование продукции проводилось на специальном полигоне.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 апреля жители Пермского округа сообщили в соцсетях о сильном хлопке и вспышках в районе поселка Горный. Очевидцы предположили, что произошло возгорание.

Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, причиной шума и свечения стали плановые испытания на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как уточнили специалисты, тестирование продукции проводилось на специальном полигоне. Поскольку объект является режимным, информацию о подобных работах заранее не раскрывают.