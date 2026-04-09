Через Ростовскую область снова начал курсировать поезд «Цветущая степь»

Туристический поезд «Цветущая степь» возобновил курсирование по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Это событие отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Поездка в формате «поезд-отель» рассчитана на пять дней и четыре ночи. Путешественники знакомятся с историей донского казачества, самобытной Калмыкией и культурой кочевых народов. В Ростовской области туристам предлагают посетить обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по столице региона. Гостям предложат продегустировать сало, разнообразные блюда из рыбы и наваристую уху.
Также запланирован визит в единственный в России культурно-выставочный центр Донского государственного технического университета «Донская казачья гвардия». Там представлены экспонаты частной коллекции. Путешественники могут не только увидеть настоящие костюмы казаков-лейбгвардейцев, но и ознакомиться с донским наречием — «гутором» и попробовать традиционное блюдо нижнего Дона «Кохвий с оселедцем» — горячий кофе вприкуску с малосольной селедкой на черном хлебе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.