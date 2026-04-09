Кедровая роща, пасхальный тур и фестиваль ждут гостей в Хабаровском крае

Жителей и туристов ждут мастер-классы, экскурсии и сладкие впечатления на выходные.

В Хабаровском крае стартуют пасхальные мероприятия для жителей и гостей региона — сообщает пресс-служба регионального правительства.

11 апреля в селе Петропавловка пройдет гастротур в рамках международного проекта «Кухня без границ» (6+). Гости попробуют дальневосточные блюда — пирог из черемухи, тыквенный суп-пюре, калиновый морс и чай из самовара. В программе также экскурсия в Свято-Петропавловский женский монастырь и экопоход в кедровую рощу.

Для совершеннолетних 11 апреля организована экскурсия на завод по производству напитков (18+). Посетители познакомятся с историей компании, увидят цеха и примут участие в дегустации.

В преддверии Пасхи состоится пасхальный тур в Беловодье на казачьем хуторе (0+). Участники будут участвовать в мастер-классах по окрашиванию яиц, народных хороводах и попробовать традиционный праздничный обед.

Центральным событием праздника в Хабаровске станет общегородской Пасхальный фестиваль на площади Славы у Спасо-Преображенского собора (0+). Гостей ждут концерты с участием хоров и исполнителей народной и духовной музыки, ярмарка с пасхальной выпечкой, медом, пряниками и фермерскими товарами. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли звонаря. Вход на все площадки бесплатный.

Любители активного отдыха 12 апреля могут отправиться в поход на гору Синюху (12+). Маршрут протяженностью 8 километров подходит для туристов с любым уровнем подготовки и завершится на вершине с панорамным видом на город Вяземский.

Для сладкоежек в воскресенье пройдет экскурсия на фабрику мороженого (6+). Посетители увидят процесс производства вафельных рожков и сами смогут создавать десерты и напитки.

Подробнее о записи на мероприятия можно узнать в информационных карточках в социальных сетях министерства туризма края.