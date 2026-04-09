Для развития внутреннего туризма в Сибири не хватает инфраструктуры

Интерес к путешествиям по сибирским регионам растет. В 2025 году в СФО зафиксировано более 12,5 миллиона туристических поездок, что почти на один миллион больше, чем в 2022-м.
Однако относительно 2024 года, по оперативным данным Росстата, общий турпоток в округе увеличился всего на полпроцента. Такие темпы недостаточны для выполнения поставленной главой государства задачи: к 2030 году доля туристической отрасли в ВВП страны должна вырасти до пяти процентов (сейчас около трех), а туристический поток — до 140 миллионов человек.
О развитии отрасли шла речь на совместном заседании совета при полпреде президента РФ в СФО и совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Мероприятие с участием глав регионов, представителей федеральных ведомств, бизнес-сообщества состоялось в национальном центре «Россия» в Красноярске.
— Внутренний туризм — одно из приоритетных направлений развития экономики Сибирского федерального округа. У нас есть все возможности для привлечения турпотока — уникальные исторические, природные достопримечательности, самобытные история и культура, а главное, гостеприимные люди. Наша задача — создать условия, при которых путешествия по Сибири станут доступными и привлекательными для гостей как из российских регионов, так и зарубежных стран, — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, открывая совещание. — К развитию туризма нужно подходить комплексно: возводить гостиницы там, где необходимо, заранее продумывать маршруты к объектам туристических посещений, создавать соответствующую инфраструктуру. Надо думать на перспективу: куда мы привезем туристов, что хотим им показать, где они будут жить, чем будем угощать?
Говоря о необходимости повысить качество предоставляемых услуг и безопасность пребывания гостей на туробъектах, полпред обратил внимание на проблему теневого турбизнеса. Один из способов борьбы с ним — легализация. В СФО с сентября 2025 года четыре региона — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская и Кемеровская области — стали участниками федерального эксперимента по легализации деятельности гостевых домов. Там в общей сложности уже легализовано более 800 объектов. Эксперимент продлится до 2027 года, и у всех есть возможность включиться в него, добавил Анатолий Серышев.
— Вывод бизнеса из тени решает еще одну важную задачу — приносит дополнительные налоговые поступления в бюджеты субъектов, — отметил полпред.
В прошлом году общая сумма поступлений в бюджеты от туристической отрасли Сибирского федерального округа, по данным налоговых органов, составила шесть миллиардов рублей. Для сравнения: в 2023-м этот показатель был в два раза меньше.
С прошлого года почти в 250 муниципалитетах округа введен туристический налог, в результате местные бюджеты получили 530 миллионов рублей. Лидером стал Алтайский край. Однако не все поступившие средства направляются на целевые задачи туротрасли.
Проблем, которые тормозят развитие туристического сектора, хватает. По-прежнему актуальной остается тема транспортной доступности сибирских регионов с их обширными территориями и значительными расстояниями. Особое стратегическое значение для Сибири имеет авиационное сообщение.
Регионы совместно с Росавиацией ведут активную работу по созданию комфортной инфраструктуры: в Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске модернизируют терминалы существующих воздушных гаваней. К реконструкции готовят аэропорты Красноярска и Кемерова. Параллельно прорабатываются проекты создания трех аэропортовых комплексов на новых площадках — в Иркутске, Омске и на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.
После реализации этих проектов общий пассажиропоток, по прогнозам, увеличится более чем на пять миллионов человек по сравнению с 2025 годом.
Благодаря федеральным и региональным субсидиям расширяется маршрутная авиасеть. В прошлом году государство поддержало 133 сибирских маршрута, в том числе значимые для туристов — «Горно-Алтайск — Омск» и «Новокузнецк — Иркутск». В 2026-м открылась новая авиалиния, связавшая одни из старейших городов СФО — Томск и Иркутск. Полпред Анатолий Серышев предложил участникам совета определить маршруты, которые расширили бы турпоток в сибирские города.
Около семидесяти процентов туристов путешествуют по регионам Сибири на автомобилях. И для них должны быть созданы комфортные условия, включающие качественные дороги (с поддержанием дорожной сети в нормативном состоянии), придорожный сервис, ориентированный на все категории туристов.
Есть перспективы и у водного туризма. Востребованными оказались круизные маршруты по Енисею, Оби, Иртышу и Байкалу. Но пока развитие этого направления тормозят высокие цены на туры, отсутствие необходимой инфраструктуры (например, причалов), состояние водных путей.
В ряде регионов становятся популярными такие виды туризма как медицинский, промышленный, научный и научно-популярный — это направление особенно набирает обороты в Новосибирской области, которая, по данным Росстата, в 2025 году по числу поездок в регион заняла первое место в СФО и одиннадцатое в России. Область вошла в число десяти пилотных регионов, на территории которых расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктур.
Так, в 2026-м, как сообщили в региональном минэкономразвития, разработан научно-популярный туристический маршрут «Межрегиональный научный экспресс», проходящий по территориям Новосибирской и Нижегородской областей и Республики Башкортостан. Участники смогут посетить десятки объектов науки и техники — от ведущих научных центров и лабораторий до технопарков, крупных промышленных предприятий и зоопарка.
Красноярский край стал известен на всю страну благодаря гастротуризму. Председатель МАСС, губернатор Красноярского края Михаил Котюков предложил масштабировать опыт гастрономической школы красноярцев — Института гастрономии СФУ и средних специальных учреждений: «Давайте рассказывать нашим ребятишкам, что в этой сфере есть истории успеха, ими можно гордиться. Что это крутая интересная профессия, замечательная работа».
Для развития туризма в сибирских регионах нужны кадры — как управленцы, так и гиды, работники общепита, горничные. Ярко выраженная сезонность работ в секторе и небольшие зарплаты способствуют текучке и дефициту специалистов. Не хватает и качественного номерного фонда. Одним из механизмов решения проблемы стало участие регионов в федеральном проекте «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: с начала его реализации в СФО возведены модульные средства размещения более чем на 1,5 тысячи номеров.
По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на эти цели регион в рамках проекта с 2023 года привлек 900 миллионов рублей федеральных средств, почти два миллиарда рублей составили вложения частного бизнеса. В результате создано свыше шестисот модульных сооружений, вписанных в природный ландшафт.
Участники совещания отметили, что для привлечения дополнительной федеральной поддержки в туротрасль округа необходимо консолидировать усилия регионов и сформировать единое туристическое пространство, разработать межрегиональные и национальные маршруты. Совет МАСС по туризму подготовил концепцию и план реализации межрегионального проекта «Трансформация туристской индустрии Сибири до 2035 года» — с большим пакетом документов сейчас знакомятся в регионах.
Между тем.
Сибирский федеральный округ привлекает любителей событийного туризма. В 2025 году в СФО реализовано около сорока крупных проектов, среди которых — международный форум «Технопром», фестивали «Шум Катуни», «Динотерра», «Прогеш», «Братина» и другие. К примеру, гостями состоявшегося в Омской области фестиваля «Лето “Вокруг света” стали почти 300 тысяч человек — в три раза больше, чем планировалось, а фестиваль народных ремесел “Праздник топора” в Томской области привлек свыше 160 тысяч посетителей.
Прямая речь.
Геннадий Гусельников, председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»:
— Очень большой пласт задач связан с развитием транспортной инфраструктуры. Мало быть готовыми показать красоты, достопримечательности и уникальные места в своем регионе, угостить специалитетами — прежде всего важно сюда долететь, доехать. Стоимость авиабилетов в сезон повышается вместе с ростом спроса на то или иное направление. Есть вопросы к состоянию дорог. Видим всплеск круизного туризма на наших реках, но инфраструктура не готова к принятию большого числа туристов. Узкое ограниченное предложение рождает высокие цены на туры. Весь этот клубок проблем надо распутывать.