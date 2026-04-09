Для развития внутреннего туризма в Сибири не хватает инфраструктуры

— Внутренний туризм — одно из приоритетных направлений развития экономики Сибирского федерального округа. У нас есть все возможности для привлечения турпотока — уникальные исторические, природные достопримечательности, самобытные история и культура, а главное, гостеприимные люди. Наша задача — создать условия, при которых путешествия по Сибири станут доступными и привлекательными для гостей как из российских регионов, так и зарубежных стран, — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, открывая совещание. — К развитию туризма нужно подходить комплексно: возводить гостиницы там, где необходимо, заранее продумывать маршруты к объектам туристических посещений, создавать соответствующую инфраструктуру. Надо думать на перспективу: куда мы привезем туристов, что хотим им показать, где они будут жить, чем будем угощать?