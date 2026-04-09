В «Единой России» оказывают поддержку многодетным семьям региона

В местных общественных приемных партии «Единая Россия» состоялся выездной прием граждан. Мероприятие проведено помощником депутата Государственной Думы Алексея Гордеева — Денисом Коробкиным.
В Новохоперском районе на прием обратилась местная жительница Марина Мясина. Женщина рассказала, что её девятилетняя дочь болеет онкологией. Ребёнок проходит лечение, периодически находится в больницах, из-за болезни не может посещать школу. Также Марина воспитывает еще одного ребенка. Муж работает, но средств приобрести ноутбук не хватает. По решению Алексея Гордеева семье передадут новую технику в ближайшее время.
«В прошлом году попали в больницу, нас отправили в Воронеж, из Воронежа — в Москву, там выяснилось, что у ребенка онкология. Сейчас проходим обследование, смотрим состояние. Из-за того, что постоянно приходится ездить, в школу ходить не можем и учимся дистанционно. Ноутбук был, но сломался», — рассказывает Марина Мясина.
На прием пришла Светлана Синева. Заявительница находится в трудной жизненной ситуации: в результате пожара ее дом полностью сгорел. Кроме того, женщина является инвалидом II группы. Светлана Синева обратилась с просьбой о содействии в приобретении телевизора. Вопрос взят на контроль, заявительнице будет оказана адресная поддержка.
В ходе личного приёма граждан обратился еще один житель района. В результате пожара его жилой дом был полностью уничтожен. Трагедия унесла жизнь его супруги. В настоящее время заявитель проживает в съёмном жилье. Он обратился с просьбой о содействии в приобретении дивана. Вопрос взят на контроль, заявителю будет оказана адресная поддержка.
В Таловском районе Анна Горковец из поселка Новоградского попросила помощи в приобретении ноутбука и беговой дорожки для занятий дома ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Она одна воспитывает двоих сыновей. Женщина не работает, ухаживает за старшим ребенком, младший — первоклассник. Самостоятельно приобрести оборудование ей не позволяет материальное положение. По решению Алексея Гордеева необходимую технику женщине передадут в ближайшее время.
Вопрос по приобретению ноутбука для детей адресовала и Ольга Погорянская. Она многодетная мама, воспитывает семерых ребят. Ольга Сергеевна работает в школьной столовой, а муж — водителем. Для развития и обучения детям необходима компьютерная техника. Вопрос взят на контроль — ноутбук будет доставлен семье.
Во время приема обратился Николай Покатаев. На его воспитании двое детей. С супругой Николай находится в разводе. Она не принимает участия в развитии и содержании детей. У мужчины также тяжелое материальное положение, никаких пособий он не получает. Сейчас Николай Покатаев и его дети нуждаются в приобретении стиральной машины. Просьбу заявителя решили положительно.
Обратиться к вице-спикеру Государственной Думы Алексею Гордееву жители Воронежской области могут через местные общественные приемные «Единой России».
