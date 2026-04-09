В зоне СВО погиб оператор красноярского телеканала Сергей Камашев

Мужчина, ветеран боевых действий, ушел на СВО добровольцем.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб оператор красноярского телеканала «Енисей» Сергей Камашев. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили его коллеги.

Сергей ушел на СВО добровольцем. Ветеран боевых действий, он не мог оставаться в стороне и снова встал на защиту Родины. Погиб 27 марта.

На краевом телеканале он снимал видео для многих программ: его кадры есть в документальных фильмах и новостных сюжетах. За высокий профессионализм награждался администрацией города и региона.

Прощание с бойцом пройдет в Лесосибирске 10 апреля с 12:00 до 14:00. Адрес: улица 40 лет Октября, 3а.