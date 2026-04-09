Для многодетных предлагают ввести льготный медицинский кредит

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Льготный медицинский кредит под 3% годовых на 10 лет следует ввести для многодетных семей.
Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: Есть предложение сделать для многодетных семей льготный медицинский кредит под 3% на 10 лет с совокупным лимитом 3 млн рублей".
По его словам, этот кредит может быть использован в течение семи лет на всех членов многодетной семьи по определенным направлениям медицинских услуг.
«Оплата медицинских услуг занимает значительное место в бюджете многодетных семей, и что важно, есть возможность обращаться к врачу в медучреждение по собственному выбору, что при определенных жизненных ситуациях бывает очень важно», — уверен Гриб.