Электрички не будут прибывать на Московский вокзал

В Санкт-Петербурге летом 2026 года поменяют схему движения электричек. Речь идет об электричках, которые следуют на Московский вокзал.
С июля какое-то время их конечными точками станут Ладожский вокзал и станция Рыбацкое. В пресс-службе ОАО «РЖД» рассказали, что специально для этого построят временную платформу.
Это касается пригородных поездов, которые следуют по Московскому и Волховстроевскому направлениям. Изменения введут из-за строительства терминала для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
Новый пассажирский терминал ВСМ возведут на месте перронного парка Московского вокзала. Об этом пишет PITER TV со ссылкой на РБК.