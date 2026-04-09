Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электрички не будут прибывать на Московский вокзал

Изменения вступят в силу в середине этого лета.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге летом 2026 года поменяют схему движения электричек. Речь идет об электричках, которые следуют на Московский вокзал.

С июля какое-то время их конечными точками станут Ладожский вокзал и станция Рыбацкое. В пресс-службе ОАО «РЖД» рассказали, что специально для этого построят временную платформу.

Это касается пригородных поездов, которые следуют по Московскому и Волховстроевскому направлениям. Изменения введут из-за строительства терминала для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Новый пассажирский терминал ВСМ возведут на месте перронного парка Московского вокзала. Об этом пишет PITER TV со ссылкой на РБК.