Олег Леонтьев уверен, что «Торпедо» будет для «Металлурга» крепким орешком

«Торпедо» — быстрая команда, которая играет с фаворитами на равных.

Источник: Нижегородская правда

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в беседе с «РБ Спорт» выразил уверенность, что «Торпедо» сможет составить достойную конкуренцию «Металлургу» в серии плей-офф. Во втором раунде КХЛ сойдутся первая команда Востока и шестая команда Запада.

На вопрос, сможет ли «Торпедо» оказать сопротивление в серии с «Металлургом», Леонтьев ответил, что «Торпедо» — это быстрая и «в хорошем смысле весёлая команда», которая играет с фаворитами на равных. Для «Металлурга» это будет непростой соперник, поэтому исход серии не так однозначен. подчеркнул эксперт.

Хотя «Металлург» выигрывал Кубок в позапрошлом сезоне и всегда ставит высокие задачи, эксперт отметил, что существует вероятность, что «Торпедо» сможет выбить «Металлург» из борьбы. Однако он подчеркнул, что «Металлург» сильнее по классу и опыту. В любом случае, по мнению Леонтьева, «Торпедо» будет сражаться до конца.

Напомним, выездные матчи против «Металлурга» торпедовцы проведут 9 и 11 апреля, домашние — 13 и 15. При необходимости конкуренты по четвертьфинальной стадии Континентальной хоккейной лиги сыграют ещё 17, 19 и 21 апреля.