В Красноярске готовятся к проектированию новой школы в Октябрьском районе

В Красноярске начались подготовительные работы для строительства новой школы в границах улиц Лесопарковая и Сады. Управление капитального строительства объявило торги на разработку предпроектной документации. Перед началом проектирования необходимо провести инженерно-геодезические изыскания. Это связано со сложным рельефом участка и расположенного рядом водоема. Нужно проверить, выдержит ли грунт нагрузку от здания, и определить, какая этажность будет оптимальной, — пояснил и. о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский. По техзаданию школа должна состоять из административного блока с актовым залом, библиотекой и пищеблоком, а также учебного корпуса для начальных, средних и старших классов, занятий спортом. Необходимо предусмотреть спортивные и игровые площадки, футбольное поле с беговой дорожкой. Начальная цена контракта составляет 7,1 млн рублей. Итоги торгов подведут в конце апреля, сообщили в мэрии Красноярска. Напомним, в Октябрьском районе уже начали строительство новой школы на улице Елены Стасовой.