Саровскому ядерному центру и институту экспериментальной физики — 80 лет

Саровскому ядерному центру и институту экспериментальной физики исполнилось 80 лет. Спикер ЗСНО Евгений Люлин поздравил ученых и всех специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Об этом он рассказал в соцсетях.
«Тут разработали атомную и термоядерную бомбы. Физику высоких плотностей энергии. Идеи первых АЭС и атомного ледокольного флота. И сегодня это — мозг “Росатома”, удивляющий мир своими открытиями, суперкомпьютерами, лазерными установками», — поделился Евгений Люлин.
Вклад саровских ученых в науку и технику широко известен. Но Евгений Люлин также напомнил, что в 90-е годы Саров стал спасителем всех научных городов страны. Система Минатома тогда столкнулась с прекращением финансирования. Ученым пришлось взять на себя законодательную роль. Совместно с городским советом Арзамаса-16 они разработали законопроект «О ЗАТО», добились аудиенции у самого Ельцина. В те непростые времена им удалось убедить руководство страны сохранить закрытые города и их уникальные предприятия.
Наивысшей ценностью атомной отрасли, по мнению Евгения Люлина, являются не открытия и не технологии, а люди. Как сообщил спикер, это уникальные специалисты, профессионалы высочайшего класса, преданные своей стране патриоты.
