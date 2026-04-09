Саровскому ядерному центру и институту экспериментальной физики — 80 лет

Вклад саровских ученых в науку и технику широко известен. Но Евгений Люлин также напомнил, что в 90-е годы Саров стал спасителем всех научных городов страны. Система Минатома тогда столкнулась с прекращением финансирования. Ученым пришлось взять на себя законодательную роль. Совместно с городским советом Арзамаса-16 они разработали законопроект «О ЗАТО», добились аудиенции у самого Ельцина. В те непростые времена им удалось убедить руководство страны сохранить закрытые города и их уникальные предприятия.