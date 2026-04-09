Отцу погибшего бойца СВО без прописки помогут в Волгограде получить выплаты

В Волгограде прокуратура помогла 72-летнему отцу погибшего участника специальной военной операции получить положенные ему социальные выплаты. Мужчине долгое время отказывали в материальной помощи, так как его 48-летний сын, отдавший жизнь за Родину, не был официально зарегистрирован в городе последние 12 лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру.