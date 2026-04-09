Отцу погибшего бойца СВО без прописки помогут в Волгограде получить выплаты

В Волгограде прокуратура помогла 72-летнему отцу погибшего участника специальной военной операции получить положенные ему социальные выплаты. Мужчине долгое время отказывали в материальной помощи, так как его 48-летний сын, отдавший жизнь за Родину, не был официально зарегистрирован в городе последние 12 лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру.
Проблема возникла из-за формальности: хотя сын постоянно жил в Волгограде, у него не было местной прописки. Из-за этого чиновники не могли назначить выплату, которая предусмотрена постановлением губернатора Волгоградской области для семей участников СВО.
Однако прокуратура Советского района Волгограда не оставила пожилого отца в беде. Они провели тщательную проверку, собрали все необходимые доказательства и нашли свидетелей, которые подтвердили, что погибший боец последние 12 лет действительно проживал в микрорайоне Тулака.
На основе этих данных прокуратура обратилась в суд с требованием установить юридический факт постоянного проживания участника СВО на территории Волгограда. Советский районный суд поддержал прокуроров и полностью удовлетворил их требования.