В воронежской школе и в центре «Содружество» открыли космические классы

«С детьми проводят дополнительные уроки с привязкой к нашей инженерной специфике. Потом многие из них поступают в ВГУ или ВГТУ, с которыми у нас также налажено тесное сотрудничество. В частности, в ВГТУ действуют две наших базовые кафедры: “Ракетные двигатели” и “Технологии машиностроения”», — рассказал Александр Печагин.