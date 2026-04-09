В воронежской школе и в центре «Содружество» открыли космические классы

Профильные классы созданы, чтобы выявлять талантливую и инициативную молодежь, которая интересуется инженерными профессиями.

Источник: АиФ Воронеж

В воронежской школе № 108 и образовательном центре «Содружество» открыли профильные космические классы, чтобы выявлять талантливую инициативную молодежь. Об этом vrn.aif.ru в преддверии Дня космонавтики рассказал директор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики Александр Печагин.

«С детьми проводят дополнительные уроки с привязкой к нашей инженерной специфике. Потом многие из них поступают в ВГУ или ВГТУ, с которыми у нас также налажено тесное сотрудничество. В частности, в ВГТУ действуют две наших базовые кафедры: “Ракетные двигатели” и “Технологии машиностроения”», — рассказал Александр Печагин.

Кроме того, на КБХА регулярно приходят с экскурсиями воронежские школьники и студенты, которые всерьёз интересуются космосом и инженерными профессиями.

«Многие шестиклассники сейчас лучше взрослых знают историю ракетостроения, эволюцию техники, имена космонавтов. У нас был случай, когда на нашу ежегодную научно-техническую конференцию для работающей молодежи обычный школьник принес небольшой ракетный двигатель собственной разработки, который он сам изготовил на токарном станке и даже провел огневое испытание — родители купили подручное оборудование», — рассказал Александр Печагин.