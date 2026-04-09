Новое решение по ввозу беспилотников принято в Беларуси — что изменится. Подробности сообщили в телеграм-канале правительства Беларуси.
Совет министров скорректировал порядок ввоза гражданских БПЛА в республику. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.
Теперь при ввозе в страну гражданских БПЛА и авиамоделей не нужно будет получить в Государственном военно-промышленном комитете документ, который бы подтверждал не военное или не двойное назначение ввозимого беспилотника.
