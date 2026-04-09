Новое решение по ввозу беспилотников принято в Беларуси — что изменится

Совмин изменил правила ввоза беспилотников в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Новое решение по ввозу беспилотников принято в Беларуси — что изменится. Подробности сообщили в телеграм-канале правительства Беларуси.

Совет министров скорректировал порядок ввоза гражданских БПЛА в республику. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.

Теперь при ввозе в страну гражданских БПЛА и авиамоделей не нужно будет получить в Государственном военно-промышленном комитете документ, который бы подтверждал не военное или не двойное назначение ввозимого беспилотника.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой крупный город Беларуси снимал украинский беспилотник.

Тем временем Ученые предупредили белорусов об опасной рыбе, которая появится в водоемах: «Уже у границ».

Кроме того, МАРТ отреагировал на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%.

